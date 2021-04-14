روسيا: تأجيل واشنطن سحب قواتها من أفغانستان انتهاك للاتفاق مع طالبان

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن إعلان واشنطن تأجيل سحب قواتها من أفغانستان حتى سبتمبر يمثل انتهاكا للاتفاق مع حركة "طالبان" وينذر بتصعيد النزاع المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "النية الأمريكية المعلنة لسحب قواتها من أفغانستان قبل 11 سبتمبر من هذا العام تعتبر انتهاكا واضحا لاتفاقية الولايات المتحدة مع "طالبان" الموقعة في 29 فبراير عام 2020 والتي تنص على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول الأول من مايو من هذا العام".

وأضاف البيان: "أنه في ظل هذا الوضع، تظهر مخاوف من التصعيد المحتمل للنزاع المسلح في أفغانستان في المستقبل القريب، وهو بدوره يهدد بتقويض الجهود المبذولة لبدء مفاوضات مباشرة بين الأفغان".

من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مطلع مايو وهو الموعد المحدد وفق اتفاق الدوحة، مضيفا أنه "إذا تم الالتزام باتفاق الدوحة فسيتم أيضا إيجاد مسار لمعالجة القضايا المتبقية".

وتابع مجاهد: "أما في حال انتهاك الاتفاقية وعدم خروج القوات الأجنبية من بلدنا في الموعد المحدد، فسوف تتفاقم المشاكل بالتأكيد وأولئك الذين لم يمتثلوا للاتفاقية سيتحملون مسؤولية ذلك".