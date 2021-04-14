الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف لم تبحثا آفاق عضوية أوكرانيا في الناتو

صرح مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يبحث آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا خلال اجتماعها في بروكسل مؤخرا.

وقال المسؤول خلال إفادة صحفية نشرتها الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: "لم يصل الأمر إلى مناقشة هذا الأمر خلال اللقاء، وكما تعلمون نحن نتمسك بإعلان بوخارست لعام 2008".

واستدرك قائلا: "بالطبع بإمكان أوكرانيا أن تقوم بالكثير مع الناتو في إطار خطتها الوطنية السنوية"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من أنواع الدعم التي يمكن للناتو أن يقدمها لأوكرانيا، بما فيها التدريب العسكري.

جدير بالذكر أن زعماء دول الناتو رفضوا منح أوكرانيا وجورجيا خطة الحصول على عضوية الناتو خلال قمة بوخارست في أبريل عام 2008، واكتفوا بإعلان سياسي حول "إمكانية انضمام البلدين إلى الناتو في المستقبل".