مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن فوز الكرواتي لوكا موردريتش بجائزة أفضل لاعب في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقدم مورديتش أداء جيد خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي في إياب دور ربع النهائي من البطولة والتي جمعتهما الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بجانب أنه أرسل تمريرة الهدف الأول لزميله رودريجو الذي سجل الهدف الأول للميرنجي، حيث انتهت نتيجة المباراة بفوز البلوز بنتيجة 3/2 لكن تأهل الريال للدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة 5/4

وتنافس على جائزة أفضل لاعب في إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال، كلًا من: لوكا مودريتش (ريال مدريد) – ألبيول (فياريال) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – تسيميكاس (ليفربول).

