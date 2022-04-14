صلاح وماني خارج التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم«اليويفا» عن التشكيل المثالي لإياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح وساديو ماني لاعبا فريق ليفربول بعد أن شاركا كبديلين أمام بنفيكا ولم يقدما الأداء المتعارف عليه من قبلهم.

وجاء التشكيل المثالي للدور ربع النهائي من دوري الأبطال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: كايل والكر (مانشستر سيتي) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – أنطونيو روديجر (تشيلسي) – رينيلدو ماندافا (أتلتيكو مدريد) – كوستاس تسيميكاس (ليفربول)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد) – جونسالو راموس (بنفيكا) – ماسون ماونت (تشيلسي)

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو (ليفربول) – تيمو فيرنر (تشيلسي)

وأسفرت منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة ليفربول بفريق فياريال، أما ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي.