موسكو: إصابة مدنيين جراء قصف أوكراني على منطقة روسية حدودية

أكدت سلطات مقاطعة بريانسك بغرب روسيا، أن عددًا من المدنيين أصيبوا، بعضهم بجروح خطيرة، اليوم الخميس، جراء تعرض منطقتهم المتلاصقة مع حدود أوكرانيا للقصف من أراضي هذه الدولة المجاورة.

وحمل حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عبر قناته في تطبيق «تيليجرام»، الجيش الأوكراني المسؤولية عن قصف بلدة كليموفو في منطقة كليموفسكي، مشيرا إلى أن منزلين سكنيين تضررا جراء الهجوم، وهناك إصابات في صفوف المدنيين.

وأكدت وكالة «تاس»، إصابة 7 مدنيين على الأقل جراء القصف الأوكراني، بعضهم في حالة خطرة، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الخميس.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم المستشفى المركزي في منطقة كليموفسكي، قوله: «تسلمنا سبعة جرحى (بعد القصف)، منهم طفل في حالة حرجة ووالدته الحامل».

وأكد المتحدث أن هذه المرأة وطفلها نقلا إلى مستشفى آخر، لافتا إلى أن اثنين من الجرحى الراشدين في حالة حرجة، بينما تعرض ثلاثة آخرون لإصابات متوسطة الخطورة.

ورصدت خدمة الإنذار الموحدة في مقاطعة بريانسك، سقوط قذيفتين على الأقل على منطقة كليموفسكي اليوم، بينما يتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق آثار القصف.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، إطفاء حريقين نشبا في منزلين في المنطقة جراء القصف الأوكراني.

من جهتها، أعلنت دائرة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية أن معبر «نوفييه يوركوفيتشي» الحدودي للسيارات الواقع في المنطقة نفسها تعرض، أمس، للقصف من مدافع هاون من الأراضي الأوكرانية، عندما كان فيه أكثر من 30 لاجئا أوكرانيا كانوا يتوجهون إلى روسيا.

وأشارت الدائرة إلى أن القصف ألحق ضررا بسيارتين تابعتين للاجئين، دون وقوع إصابات بشرية، لافتة إلى أن اللاجئين أجلوا من المعبر، وقصفت القوات الروسية بالنيران المضادة الموقع الذي نفذ منه القصف.