أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل "وزير الرياضة لدى المملكة العربية السعودية"، عن اعتماد استمرار كأس الأندية العربية وإقامتها خلال الفترة المقبلة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس.

وأوضح الاتحاد العربي عبر بيان صحفي نشره أمس، أنه سيوضح خلال الفترة المقبلة تفاصيل البطولة والجوائز السنوية التي يقدمها لتكريم الرياضيين والرواد العرب.

وكان الرجاء المغربي، توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة موسم 2019-2020، على حساب اتحاد جدة.

وجاء بيان الاتحاد العربي لكرة القدم، كالتالي:

«ترأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 75 في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، وفي مستهل الاجتماع، هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي منتخبات قطر والسعودية والمغرب وتونس بتأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2022، متمنياً سموه التوفيق لمنتخب الإمارات في تصفيات الملحقً القادم، وللأشقاء في دولة قطر التوفيق والنجاح في المونديال العالمي القادم، ورحب بنواب وأعضاء مجلس الاتحاد، مهنئاً الجميع بالشهر الفضيل».

وأضاف: «رئيس الاتحاد العربي، أعرب عن سعادته بانعقاد اجتماع مجلس الاتحاد الـ 75، وبما اتفق عليه نواب وأعضاء المجلس من اعتماد برامج ومشاريع تطويرية لرياضة كرة القدم العربية، وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي، أن التنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، سيسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً وأن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام».

وواصل: «وشكر رئيس الاتحاد العربي نواب وأعضاء المجلس والأمانة العامة للاتحاد على الجهود والأعمال التي قدمت، متمنياً التوفيق لجميع رؤساء وأعضاء اللجان المعاونة، كما اطلق عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير الكرة العربية وتم اعتمادها من قبل المجلس لمستقبل كرة القدم في الوطن العربي، بينما كان الاجتماع قد بدأ باستعراض رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، التقارير الإدارية والمالية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، حيث تم اعتمادها والمصادقة عليها، إلى جانب استعراض روزنامة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022 / 2023 وتشكيل اللجان المعاونة واعتمادها».

واستكمل البيان، مؤكدا على حرص الأمير عبد العزيز، على نماء وازدهار الاتحاد العربي ليستمر في التطور وفي تأدية رسالته الرياضية في الوطن العربي لتنمية رياضة كرة القدم عبر مسابقاته وبرامجه وأنشطته ومبادراته المختلفة، وافق المجلس على إطلاق مبادرات سمو رئيس الاتحاد، المتمثلة في مبادرة اكتشاف تنمية المواهب الكروية العربية ومبادرة مساندة الاتحادات العربية الأعضاء ومبادرة إعداد وتأهيل الكفاءات الإدارية الرياضية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير وتأهيل جيل من الحكام الواعدين العرب.

وأتم البيان: «رجاء الله السلمي، أكد على أن، مجلس الاتحاد العربي أعتمد في اجتماعه مسابقات وبرامج الاتحاد للموسم المقبل كما تم اعتماد استمرار كاس الأندية العربية وسيتم لاحقا الإعلان عن تفاصيلها، إلى جانب اعتماد إطلاق جوائز الاتحاد العربي السنوية وتكريم الرياضيين الرواد العرب».