 الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة لليوم ال21 على التوالي وإصابة واحدة فقط خلال ٢٤ ساعة - بوابة الشروق
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الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة لليوم ال21 على التوالي وإصابة واحدة فقط خلال ٢٤ ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 8:26 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 8:26 ص

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وتسجيل إصابة واحدة جديدة.
وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٣١ حالة، من بينها إصابة واحدة فقط، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٢٧ شخصا.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة، فيما يتواجد حاليا مريضين في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٧ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


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