 وزير الخارجية الجزائري: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لجنوب أفريقيا على خلفية خسائر الفيضانات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الجزائري: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لجنوب أفريقيا على خلفية خسائر الفيضانات


نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 8:15 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 8:15 ص

 أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لجنوب أفريقيا على خلفية الفيضانات التي شهدتها مؤخرا؛ وذلك عملا بالروح التي تميز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين المبنية على التضامن المتبادل.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه لعمامرة، مساء اليوم، ‏مع نظيرته الجنوب أفريقية، ناليدي باندور.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أن لعمامرة أعرب عن تضامن بلاده وتعاطفها مع جمهورية جنوب أفريقيا، إثر الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الذي خلّفته الفيضانات في هذا البلد الشقيق.


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