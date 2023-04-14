انهيار عقار قديم غربي الإسكندرية وجارٍ البحث عن عالقين

انهار عقار قديم كائن في شارع التلعفري، المتفرع من شارع البيهقي، خلف شجرة الدر، منطقة الورديان، التابعة لنطاق حي غرب، منتصف ليل اليوم الجمعة، وجارٍ البحث عن عالقين أسفل الأنقاض.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارات من قسم شرطة مينا البصل، وإدارة الحماية المدنية، وغرفة عمليات حي غرب، برود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، حول انهيار أجزاء من عقار قديم وسط أبناء عن ضحايا تحت الأنقاض.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، والتنفيذية إلى موقع الانهيار، رفقة سيارات الإسعاف، تم فرض سياج تأميني حوله، وجارٍ رفع الأنقاض بحثًا عن مواطنين، حيث تبين من المعاينة سقوط أجزاء كبيرة من العقار حتى سطح الأرض.

ووفقًا لمصدر أمني، جارٍ تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.