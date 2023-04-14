الصين تحذر من سقوط حطام صاروخية بالقرب من تايوان قبل إطلاق قمر اصطناعي

قالت الصين إنها أصدرت مذكرات ذات صلة بشأن خطر سقوط حطام بالقرب من تايوان مطلع الأسبوع عقب إطلاق قمر اصطناعي، لتنفي بذلك مزاعم تايبيه بأنه سوف يتم فرض منطقة حظر طيران إلى شمال الجزيرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين في إحاطة دورية بالعاصمة بكين اليوم الجمعة: "ليس دقيقا أننا أعلنا عن منطقة حظر طيران"، واصفا إصدار المذكرات بشأن الأنشطة الفضائية بأنها "تصرف مسؤول لضمان سلامة الطيران".



وقالت السلطات التايوانية في وقت سابق إن الصين تعتزم فرض منطقة حظر طيران تضم الكثير من مسارات خطوط الطيران الدولية، وذلك بداية من الساعة 0930 صباحا وحتى 0957 صباحا بالتوقيت المحلي بعد غد الأحد، من أجل لـ"أنشطة فضائية".



وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أمس الخميس، إن الصين تهدف إلى إطلاق الأقمار الاصطناعية الخاصة بالأرصاد الجوية من إقليم جانسو بشمال البلاد، اعتبارا من الساعة 0940 صباحا.



وقال مسئولون في تايوان إن أغلاق المجال الجوي كان مقررا مبدئيا لفترة تستمر ثلاثة أيام، وهو ما كان سيتعارض مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 18 أبريل، في كارويزاوا باليابان. ومن المرجح أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان سيضطر إلى التحليق في المنطقة من أجل الاجتماع، قادما من زيارة لفيتنام.