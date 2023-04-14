كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن المواصفات التي يتوجب توافرها في شريك حياتها المستقبلي، قائلة: «أنا عايزة راجل قوي وقادر.. علشان أنا ست قادرة»، موضحة أن قدرة الرجل؛ تكمن في تجنبه الأخطاء وصغائر العيوب.

وتابعت خلال لقاء لبرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس: «لازم يكون شخص ناجح - وأنا لست أنجح منه - وعنده طموح ويتقى الله في معاملة من حوله ووالده ووالدته أولا ثم أنا».

وشددت من جانبها على ضرورة توافر صفات: «الحب الشديد، والاهتمام، والحنية، والطيبة، وخفة الظل»، مضيفة: «لازم يحبني آوي، ويعرف يعاملني لأني صعبة آوي».

وبشأن كيفية مواجهتها وتعاملها مع المواقف الصعبة التي تعرضت لها، قالت: «أنا بعيط آوي عكس فهم الجمهور، لأن كل الناس واخدة عني صورة أني المرأة الحديدية التي بلا مشاعر أو شعور».

وأوضحت أن لحظة وفاة والدتها؛ مثلت مرحلة فارقة زادت من تأثرها وشعورها بالحزن، معقبة: «كانت تطلب مني أبوس أيدها علشان تدعيلي ربنا، كنت بقولها أنا أبوس أيدك من غير حاجة، ترد تقلي أنا دعوتي حاجبة عنك بلاوي، وحقيقي كانت شايلة عني بلاوي»، حسب وصفها.