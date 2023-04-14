استخراج 3 مصابين من أسفل أنقاض عقار الورديان المنهار في الإسكندرية

استخرجت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، 3 أشخاص، مصابين، من بين أنقاض العقار المنهار في شارع عبيد حسن التلعفري سابقًا، المتفرع من شارع البُهيقي، خلف شجرة الدُر، منطقة الورديان، التابعة لنطاق حي غرب، وجارٍ البحث عن عالقين أسفل الأنقاض.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، وإدارة الحماية المدنية، وغرفة عمليات حي غرب، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، حول انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، وسط أنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، والتنفيذية، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله حرصًا على حياة المواطنين، حيث تبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض.

وجارٍ رفع الأنقاض بحثًا عن مواطنين عالقين، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.