وزير خارجية إسرائيل: العلاقات مع مصر مهمة ونعمل على استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أهمية العلاقات مع مصر، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري.

وكتب كاتس على حسابه عبر منصة "إكس": " تحدثت مع وزير الخارجية سامح شكري وأكدت له على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني غير المسبوق".

وأضاف كاتس "أبلغت شكري أن إيران ووكلائها هم التهديد الرئيسي لاستقرار الشرق الأوسط، وعلى الدول المعتدلة في المنطقة، مع دول العالم، أن تتحرك من أجل كبح العدوان الإيراني".

وتابع: "العلاقة مع مصر مهمة، وسنواصل العمل معا للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأمس، أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

Just spoke with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry and emphasized Israel's right to self-defence against Iran's unprecedented aggression. I stressed that Iran and its proxies are the central threat to stability in the Middle East. The moderate countries in the region, along… pic.twitter.com/JzvNIji7Xt