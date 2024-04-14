دخول 178 شاحنة مساعدات وبضائع من معبري رفح وكرم أبو سالم لقطاع غزة

عبرت 178 شاحنة مساعدات وبضائع إلى قطاع غزة اليوم الأحد، من معبري رفح البري وكرم أبو سالم.

وذكر مصدر في شمال سيناء، أنه تم إدخال 35 شاحنة من معبر رفح البري إلى قطاع غزة تشمل 21 شاحنة مساعدات، منها 4 سولار و4 غاز و9 مواد غذائية و1 مواد تنظيف و7 دقيق و2 مستلزمات طبية و1 خيام و1 أرز، كما دخلت 10 شاحنات قطاع خاص منها 7 لحوم مجمدة و1 ملابس و1 أكياس بلاستيك و1 بامية.

وأضاف المصدر أنه عبرت من معبر كرم أبوسالم، 143 شاحنة منها 141 شاحنة مساعدات، تشمل 34 دقيق و39 مواد غذائية و6 مواد تنظيف و2 ملابس و3 بطانيات و51 مراتب و1 خيام و1 ورق تواليت و1 حفاظات أطفال و1 سكر و1 مناديل معطرة و1 عصير ودخلت للقطاع الخاص 2 شاحنة منها 1 زيت و 1 أرز.