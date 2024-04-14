الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية أسقطت هدفا معاديا في منطقة إيلات

قال الجيش الإسرائيلي إن "هدفا جويا مشبوها"، يُعتقد أنه طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، تم إسقاطه بواسطة نظام القبة الحديدية المثبت على السفن، والمعروف باسم "سي دوم" في منطقة إيلات.

ودخل الهدف المجال الجوي الإسرائيلي من اتجاه البحر الأحمر، وتم تعقبه من قبل الجيش حتى تم إسقاطه بنجاح من قبل أحد طرادات من فئة ساعر 6 التابعة للبحرية الإسرائيلية، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الجيش أن صفارات الإنذار في إيلات لم تنطلق لأنه لم يكن هناك تهديد للمدنيين. وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، يشكل هذا ثاني عملية اعتراض ناجحة على الإطلاق يقوم بها نظام "سي دوم".