مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة في الإسكندرية

قُتِلَ شخص على أيدي آخر؛ إثر حدوث مشادة كلامية بين 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية مُسجلة"، أحدهم مصاب بعدة جروح قطعية متفرقة في الجسد، بعد أن تطورت الخلاف بينهم إلى مشاجرة بسبب تراكمات سابقة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة في نطاق دائرة القسم، أسفرت عن وقوع ضحية ومصاب.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي حدوث مشاجرة بين كلٍ من: عامل، به عدة جروح قطعية متفرقة في الجسم، وآخرين، عاطلين، أحدهما مصاب بجرح طعني في الجسد، وفارق الحياة عقب وصوله إلى المستشفى.

وجاء بالتحريات الأولية، أن المشادة الكلامية حدثت إثر نشوب خلافات سابقة بين الطرفين، تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث الإصابات والتي أودت بحياة القتيل.

ووفقا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي الواقعة، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في المشاجرة.

وتحرر محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.