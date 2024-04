ماكرون يدين هجوم إيران على إسرائيل ويدعو لضبط النفس

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على إسرائيل، داعيا إلى ضبط النفس خشية وقوع تصعيد إقليمي أكبر.

وكتب ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الأحد: «أدين بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل، والذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة».

وأضاف: «أعرب عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي والتزام فرنسا بأمن إسرائيل وشركائنا والاستقرار الإقليمي.. تعمل فرنسا مع شركائها على وقف التصعيد وتدعو إلى ضبط النفس».

I condemn in the strongest terms the unprecedented attack launched by Iran against Israel, which threatens to destabilize the region.



I express my solidarity with the Israeli people and France's commitment to the security of Israel, our partners, and regional stability.…