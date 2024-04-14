الإنقاذ النهري يواصل البحث عن غريق البحر بالكيلو 65 غرب الإسكندرية

تكثف قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع غواصين الخير، اليوم الأحد، أعمال البحث عن جثة شاب يدعى "أ.ن.م.ال"، 23 عامًا، بعد أن تلقفته أمواج البحر بشاطئ قرية البلاح، الواقعة أمام الكيلو 65 بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من إدارة شرطة الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حالة غرق لشباب في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء السباحة في قرية البلاح.

وبانتقال فريق الإنقاذ النهري، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ تبين صحته، وأن حالة الغرق لشاب كان في نزهة عيد الفطر المبارك، وتلقفته أمواج البحر إلى داخله، حيث لم يستطع مجابهتها لنشاط الرياح.

من جانبه، قال إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين في محافظة الإسكندرية: إنه توجه رفقة عدد من الغواصين المتواجدين في منطقة العجمي إلى موقع البلاغ للمساهمة في أعمال البحث عن الجثمان تمهيدًا لتسليمه لأسرته.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.