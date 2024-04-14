5 شهداء في استهداف إسرائيلي لنازحين حاولوا العودة لشمال غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد خمسة فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 23 آخرون، اليوم الأحد، جراء استهداف مدفعية الاحتلال، النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب شارع الرشيد أطلقت القذائف المدفعية والنار وقنابل الغاز السام صوب النازحين أثناء محاولتهم العودة إلى مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة منهم، وإصابة 23 على الأقل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن مئات المواطنين يحاولون العودة إلى شمالي غزة عن طريق جسر وادي غزة على شارع الرشيد.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، قد تناقلت خبرا يفيد بسماح قوات الاحتلال الإسرائيلي للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بشروط، إلا أنهم تفاجأوا بإطلاق الاحتلال النار عليهم واستهدافهم بالقذائف المدفعية عند شارع الرشيد في طريق عودتهم إلى الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 191 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 33 ألفا و729 شهيدا، و76 ألفا و371 مصابًا.