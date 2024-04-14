السلطات الإسرائيلية تلغي حالة التأهب بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق

ألغت السلطات الأمنية الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حالة التأهب عقب الهجوم واسع النطاق الذي شنته إيران بمسيرات وصواريخ.

ويعني رفع حالة التأهب أن السكان لم يعودوا بحاجة إلى البقاء بالقرب من الملاجئ المحصنة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاجاري إن طهران أطلقت نحو 200 مسيرة وصاروخ خلال هجومها المباشر غير المسبوق على إسرائيل خلال الليل، لكن تم اعتراض معظمها.

ولحقت أضرار طفيفة بقاعدة عسكرية وأصيبت طفلة في جنوبي إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء إسرائيل مع وصول المسيرات والصواريخ التي لم يتم إسقاطها بالفعل فوق المدن الإسرائيلية.

وقالت إيران إن الهجوم يأتي ردا على غارة إسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهما قائدان برتبة بريجدير جنرال في الحرس الثوري الإيراني.

وتفاقمت التوترات بين العدوين اللدودين بسبب الحرب في غزة.