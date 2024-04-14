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فون دير لاين تدين هجوم إيران على إسرائيل

د ب أ
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 10:38 ص

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هجوم إيران غير المسبوق على إسرائيل ودعت جميع الأطراف إلى توخي الحذر.

وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر": "أدين بقوة هجوم إيران الصارخ وغير المبرر على إسرائيل. أدعو إيران ووكلاءها إلى وقف تلك الهجمات على الفور".

وأضافت "يجب على جميع الجهات الفاعلة الآن الامتناع عن المزيد من التصعيد والعمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة".

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ، في الهجوم واسع النطاق، لافتا إلى اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود الأراضي المحتلة.

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