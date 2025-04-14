احتفال هشام جمال وليلى زاهر بعقد قرانهما

احتفل الثنائي هشام جمال وليلى زاهر، بعقد قرانهما منذ قليل، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين، حيث ظهر الفنان أحمد زاهر والد ليلى أثناء عقد القران، كما ظهرت الفنانة ملك زاهر شقيقة العروس ليلى بجوار والدها.

واحتفل هشام جمال وليلى بخطوبتهما في يناير 2024، وسط حضور أسرتي العروسين، في أجواء اتسمت بالسعادة والبهجة.

يذكر أن هشام وليلى اشتركا في مسلسل "في بيتنا روبوت"، والذي يتناول قصة يوسف، مهندس برمجيات شاب، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى تُدعى "زومبا"، والثاني على هيئة ذكر يُسميه "لذيذ"، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في أعمالها المنزلية.