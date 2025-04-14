 نتنياهو: مفاوضات مكثفة تجري حاليا لاستعادة المحتجزين من غزة - بوابة الشروق
الإثنين 14 أبريل 2025 11:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو: مفاوضات مكثفة تجري حاليا لاستعادة المحتجزين من غزة

الأناضول
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:04 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:04 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أجرى محادثات هاتفية مع أمهات 3 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وأبلغهن بأن "مفاوضات مكثفة تُجرى هذه الأيام" بهدف استعادة المحتجزين.

وذكر بيان صادر عن ديوان نتنياهو اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أكّد خلال الاتصال أن "الجهود مستمرة على مدار الساعة"، في ظل تزايد الضغوط الشعبية داخل إسرائيل للمضي قدمًا في صفقة تبادل أو التوصل لاتفاق يعيد الأسرى إلى ذويهم.

ويأتي تصريح نتنياهو وسط تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، لا سيما من قبل عائلات الأسرى، الذين يطالبون الحكومة باتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك