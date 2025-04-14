نتنياهو: مفاوضات مكثفة تجري حاليا لاستعادة المحتجزين من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أجرى محادثات هاتفية مع أمهات 3 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وأبلغهن بأن "مفاوضات مكثفة تُجرى هذه الأيام" بهدف استعادة المحتجزين.

وذكر بيان صادر عن ديوان نتنياهو اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء أكّد خلال الاتصال أن "الجهود مستمرة على مدار الساعة"، في ظل تزايد الضغوط الشعبية داخل إسرائيل للمضي قدمًا في صفقة تبادل أو التوصل لاتفاق يعيد الأسرى إلى ذويهم.

ويأتي تصريح نتنياهو وسط تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، لا سيما من قبل عائلات الأسرى، الذين يطالبون الحكومة باتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.