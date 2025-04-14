استضافت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أولى فعاليات نهائي دوري كابيتال للمدارس الرياضية بالصالة المغطاه بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 حتى 17 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وانطلقت الفعاليات بمباريات كرة السلة، وكرة اليد، والكاراتيه للبنين والبنات، بمشاركة 230 طالبا وطالبة، من 17 مدرسة تمثل 11 محافظة مصرية، وبحضور الدكتورة منى يحيى، مستشار وزير التربية والتعليم لمادة التربية الرياضية والعسكرية، والدكتورة رشا فتحي، المشرف العام على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور ياسر جمعة، نائبا عن الدكتورة هاله عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العالي، ومحمد فتحي، وكيل مديرية الرياضة، وعادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وجرى تنظيم الفعاليات في ضوء توجيهات واهتمام الدولة بالتنمية البشرية وبناء المواطن المصري، كما جرى تصفية طلاب المحافظات المشاركة في المراحل الأولي على مجموعتين، إحداهما محافظات وجه بحري، وأقيمت فعالياتها بمحافظة بورسعيد، ومحافظات وجه قبلي، وأقيمت فعالياتها بمحافظة الأقصر.

وتضمن حفل الافتتاح عروض رياضية، ومنها لجمباز الإيقاعي لطلاب مدارس شرم الشيخ، والعروض الفلكلورية مثل "حلاوة شمسنا" لطلاب مدارس محافظة الشرقية.