ترامب يطالب الكونجرس بالضغط من أجل وقف العمل بالتوقيت الصيفي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بـ "الضغط بقوة من أجل المزيد من ضوءالنهار في نهاية اليوم“، وذلك في أحدث انتقاد له على تغيير التوقيت مرتين سنويا.

وقال ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن ذلك القرار "سيحظي بشعبية كبيرة، والأهم من ذلك، لا مزيد من تغيير الساعات، وهو أمر مزعج للغاية، ومكلف للغاية بالنسبة لحكومتنا!!!".

ومن شأن موقف الرئيس ترامب الجمهوري الذي دعا فيه إلى مزيد من ضوء النهار، أن يدفع الجدول الزمني إلى الأمام، مما يبقي أمريكا على التوقيت الصيفي.

ويأتي منشور ترامب بعد يوم من استماع لجنة في مجلس الشيوخ لشهادة تدرس ما إذا كان يجب العمل بتوقيت واحد طوال العام بدلا من تغييره.

وكان هناك اهتمام متزايد في السنوات الأخيرة في الولايات بأن يكون التوقيت الصيفي هو القياسي الذي يتم تطبيقه.