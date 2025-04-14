انطلاق أعمال فتح الطرقات داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب السورية

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال إزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، إن فرقه بدأت بإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بالتعاون والتنسيق مع مجلس محافظة حلب والمكتب الخدمي في المدينة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف تسهيل عمليات الاستجابة الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين وتحسين الواقع الخدمي في الحيين.

وكانت قوات الأمن العام، بدأت أمس السبت، في الانتشار على مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب؛ بهدف ضبط الأمن فيهما، واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت مديرية الإعلام في حلب، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، تفعيل عدد من الحواجز المشتركة بين قوات الأمن العام وقوات الأمن الداخلي في الحيين؛ تمهيدا لدمج جميع القوات الأمنية ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية.

وأضافت المديرية، أن هذه الخطوة تأتي لتسريع عملية تنفيذ باقي بنود الاتفاق، وبالتحديد استكمال عملية تبادل الموقوفين وخروج من تبقى من عناصر عسكرية من المنطقة إلى شرق سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة في الحيين لتقدم الخدمات للمواطنين.

وسيطرت قوات قسد، على حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ عام 2014 بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على أغلب أحياء حلب الشرقية، وبعد خروج فصائل المعارضة من مدينة حلب استمرت سيطرة الوحدات على الحيين.

وتوصلت الحكومة المركزية السورية، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع قوات قسد التي تنتشر في مدينة حلب، يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة هناك في الجيش السوري.

وجرى التوقيع على الاتفاق من جانب الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ومظلوم عبدي قائد قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.

وغادر رتل لقوات قسد مدينة حلب يوم الجمعة، قبل الماضي باتجاه مناطق شرق الفرات بعد الاتفاق الذي جرى مع الحكومة السورية.