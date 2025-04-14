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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة بوروسيا دورتموند المقرر لها، غدا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة اكتسح دورتموند بنتيجة (4-0) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة النادي الكتالوني، عودة النجم الإسباني داني أولمو بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

كما يغيب للإصابة كل من مارك بيرنال ومارك كاسادو وأليكس بالدي وأندريه تير شتيجن.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - باو فيكتور.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال - داني أولمو.