 لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:10 م القاهرة
لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج


نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 11:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 11:53 ص

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع كل من نظيريه التركي والإماراتي هاتفيًا، ضرورة إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لأزمة الشرق الأوسط وإنهاء الأعمال العدائية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، نشره موقع «روسيا اليوم»، تبادل الطرفان الروسي والإماراتي تقييمات الوضع في الخليج عقب المحادثات الأمريكية الإيرانية التي عُقدت في إسلام آباد.

وأعرب الوزيران عن تأييدهما لضرورة وقف الأعمال العدائية في منطقة الخليج وعدم استئنافها، مشددين على عدم جواز إلحاق أضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية في دول الخليج.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور بينهما، بهدف المساعدة في إيجاد تسوية دائمة للأوضاع في الشرق الأوسط، وعودة العمليات البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز والمياه الإقليمية الأخرى.

كما صرحت الخارجية الروسية عن اتصال هاتفي جرى اليوم بين الوزير لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان، بحثا خلاله سبل الخروج من الأزمة في الشرق الأوسط.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما للمساعدة في الجهود الرامية إلى حل النزاع سلميًا.

