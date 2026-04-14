قالت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، إن حريقا اندلع في مخيم أم بلولة للنازحين ببلدة قريضة في ولاية جنوب دارفور غربي السودان، ما أسفر عن تدمير وتضرر مساكن، ونزوح 350 أسرة.

وأضافت المنظمة في بيان أن حريقا اندلع السبت في مخيم أم بلولة للنازحين، وأدى إلى نزوح 350 أسرة، وتدمير 350 مسكن كليا، وتضرر 104 مساكن جزئيا.

وأوضحت أن الأسر المتضررة نقلت إلى مناطق مفتوحة داخل بلدة قريضة.

ويعيش النازحون في السودان ظروفًا قاسية داخل مساكن بدائية مصنوعة من القش والخشب، ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات الغذائية والطبية.

وفي الآونة الأخيرة، تكررت حوادث الحريق في مخيمات النازحين، حيث تعود أسبابها إلى ضيق الطرق وكثافة المساكن، وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.