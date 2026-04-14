 أسوشيتد برس: واشنطن وطهران قد تتجهان لجولة محادثات ثانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أبريل 2026 7:35 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

أسوشيتد برس: واشنطن وطهران قد تتجهان لجولة محادثات ثانية


نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:37 ص

 قال مسؤولان أمريكيان وشخص ثالث مطلع لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن الولايات المتحدة وإيران تدرسان حاليا عقد جولة مفاوضات مباشرة جديدة في محاولة للتوصل لاتفاق يهدف لإنهاء حربهما التي امتدت لستة أسابيع قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر الثلاثة إن المناقشات لاتزال جارية حول عقد جولة محادثات جديدة، بينما ذهب دبلوماسي من الدول الوسيطة لأبعد من ذلك قائلا إن طهران وواشنطن وافقتا على ذلك.

وتحدث الأشخاص الأربعة شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مفاوضات دبلوماسية حساسة. وقال الدبلوماسي والمسؤولان الأمريكيان إنه من غير الواضح ما إذا كان من المتوقع مشاركة وفد بنفس المستوى.

وقال الدبلوماسي والمسؤولان الأمريكيان إنه يجري النقاش بشأن أن تكون العاصمة الباكستانية إسلام أباد هي موقع استضافة المحادثات مجددا. وأوضح المسؤولان أن جنيف طرحت كذلك كخيار. وبينما لم يتم تحديد المكان أو التوقيت، فإن المحادثات يمكن أن تجرى يوم الخميس المقبل.

ولم يرد البيت الأبيض فورا على رسالة تطلب التعليق.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك