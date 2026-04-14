أسوشيتد برس: واشنطن وطهران قد تتجهان لجولة محادثات ثانية

قال مسؤولان أمريكيان وشخص ثالث مطلع لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن الولايات المتحدة وإيران تدرسان حاليا عقد جولة مفاوضات مباشرة جديدة في محاولة للتوصل لاتفاق يهدف لإنهاء حربهما التي امتدت لستة أسابيع قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر الثلاثة إن المناقشات لاتزال جارية حول عقد جولة محادثات جديدة، بينما ذهب دبلوماسي من الدول الوسيطة لأبعد من ذلك قائلا إن طهران وواشنطن وافقتا على ذلك.

وتحدث الأشخاص الأربعة شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مفاوضات دبلوماسية حساسة. وقال الدبلوماسي والمسؤولان الأمريكيان إنه من غير الواضح ما إذا كان من المتوقع مشاركة وفد بنفس المستوى.

وقال الدبلوماسي والمسؤولان الأمريكيان إنه يجري النقاش بشأن أن تكون العاصمة الباكستانية إسلام أباد هي موقع استضافة المحادثات مجددا. وأوضح المسؤولان أن جنيف طرحت كذلك كخيار. وبينما لم يتم تحديد المكان أو التوقيت، فإن المحادثات يمكن أن تجرى يوم الخميس المقبل.

ولم يرد البيت الأبيض فورا على رسالة تطلب التعليق.