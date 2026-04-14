برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى تكثيف الجهود من أجل السودان

أعرب نائب مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، عن أمله في أن يعيد مؤتمر برلين الحرب في السودان إلى صدارة الأجندة الدبلوماسية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي حول السودان، الذي تستضيفه ألمانيا إلى جانب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في برلين يوم الأربعاء المقبل.

وقال سكاو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز العمل الإنساني لصالح البلد الذي مزقته الحرب.

وذكرت الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية للسودان العام الماضي لم تمول إلا بنحو 40% فقط، ما ترك فجوة تقدر بحوالي 2ر2 مليار يورو (6ر2 مليار دولار)، فيما حُرم الملايين من المساعدات.

وأضاف سكاو أنه يأمل أن يتقدم المانحون بدعمهم.

وقال: "ليس فقط من خلال التعهدات، بل أيضا بتحويل هذه التعهدات إلى واقع. نحن بحاجة إلى تمويل أكبر، وإلى إمدادات أكثر استدامة، وإلى قدرات أكبر على الأرض".

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يمتلك القدرة والخبرة لتقديم المساعدة، لكنه يحتاج إلى أمرين أساسيين.

وأوضح: "الأول هو الوصول، أي الوصول الآمن إلى جميع أطراف النزاع، بما يتيح ويسهل تدفق المساعدات على نطاق أوسع بكثير ودون عوائق. والثاني يتعلق بالتمويل".

وأضاف سكاو أن مؤتمر برلين قد يسهم أيضا في التوصل إلى هدنة.

وقال: "نحتاج إلى نوع من وقف القتال، لأن ما نحتاجه في النهاية هو حل سياسي، ومسار للسلام، وأن تصمت الأسلحة".

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، مع اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ووصفت الأمم المتحدة هذا النزاع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث نزح نحو 12 مليون شخص، ويواجه نصف السكان خطر الجوع.