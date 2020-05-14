الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 6 فلسطينيين من "يعبد" جنوب غرب جنين، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية دون إشارة إلى مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل.. شارك أهالي نابلس، اليوم، في وقفة احتجاجية رفضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لإسرائيل، ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات محافظة نابلس، الأعلام الفلسطينية واللافتات الرافضة لـ"خطة السلام الأمريكية"، كما رددوا شعارات منددة بسياسة الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول - في كلمة خلال الوقفة - أن "الشعب الفلسطيني وقيادته يصرون على رفض المخططات الإسرائيلية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وشدد على أن "الوقفة الاحتجاجية اليوم جاءت رغم جائحة كورونا، كون المسألة خطيرة وتمس المشروع الوطني الفلسطيني".