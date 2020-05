عرض فيلم «سواح» لكريم قاسم على منصة «نتفليكس»

View this post on Instagram

فيلم سواح موجود دلوقتي على NETFLIX في ٥٠ دولة حول العالم.............. Watch SAWAH now on NETFLIX in the Middle East, Central and Eastern Europe, Luxembourg, Belgium, the Netherlands, Germany, Austria and Switzerland #netflix #netflixandchill @netflixmena @netflix @sawahmovie @sarrahsworld @erickabongoofficial @mahmoud_ellisy