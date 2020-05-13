عرض فيلم «سواح» لكريم قاسم على منصة «نتفليكس»

تبدأ منصة «نتفليكس» الرقمية في عرض فيلم «سواح» بطولة كريم قاسم على منصتها بدء من اليوم، وقال كريم قاسم: «عرض فيلم سواح على نتفليكس يجعله يصل لأكثر من 50 دولة بلغات مختلفه وجمهورمتنوع، وذلك دائما ما يتمناه أي ممثل عند السعي للمشاركة في فيلم عالمي، واعتقد انه سينال أعجاب الجمهور العربي والدولي بشكل كبير، وخاصه بسبب رواج المنصات الالكترونية الآن مع الظروف التي يمر بها العالم، حيث اصبحت هي مصدر الترفية لمحبي الأفلام والمسلسلات».

يعرض فيلم «سواح» على «نتفليكس» في دول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

يذكر أن فيلم «سواح» شارك في أكثر من من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن، كما بدأ عرضه على أكثر من منصة الكترونية في لوكسمبرج وبلجيكا، والفيلم من بطولة كريم قاسم وإخراج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

ويتتبع فيلم «سواح» قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

ويعتبر فيلم «سواح» هو الفيلم الثالث لكريم قاسم الذي يعرض على «نتفليكس»، حيث يعرض له أيضاً فيلم «ليل / خارجي» الذي احتل المراكز العشرة الأولى في مشاهدات مصر منذ انطلاقه على «نتفليكس» كما عرض له الفيلم العالمي «The First Line».

يشار إلى أن كريم قاسم يشارك في الموسم الرمضاني ضمن أبطال مسلسل «لما كنا صغيرين»، وهو من بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ومحمود حجازي، ونبيل عيسى، كما ينتظر عرض الفصل الثاني من مسلسل «مملكة أبليس» الذي سيعرض على منصة شاهد.