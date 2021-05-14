أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، إعطاء 8ر25 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ497 ألفا و576 جرعة، في اليوم الواحد.



وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 4 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 19 أسبوعا.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 14ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 123 ألفا و 745 حالة.



وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و15 أسبوعا.



يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.