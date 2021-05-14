عبد العزيز محيلبة يتوح ببرونزية التراب بكأس العالم للرماية

استطاع الرامي المصري عبد العزيز محيلبة الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التراب للرجال ضمن فعاليات كأس العالم للرماية والتي تقام في إيطاليا خلال الفترة من 7 إلي 17 مايو 2021.

تنافس محيلبه في التصفيات الاولي ليأتي في المركز السادس بإجمالي 123 نقطة، ليتأهل محيلبه إلي التصفيات النهائية ويواجه كل من الكرواتي جيوفاني سيرنوجوراز، الروسي جينادي مامكين، الامريكي بريان بوروس، الفرنسي انطونيو ديسيرت، ومن الكويت طلال الرشيدي.

حيث جاء محيلبة في المركز الثالث، وكان الترتيب كالتالي:

طلال الرشيدي من الكويت الميدالية الذهبية

جينادي مامكين من روسيا والميدالية الفضية

عبد العزيز محيلبه الميدالية البرونزية

الكرواتي جيوفاني سيرنوجوراز في المركز الرابع

الامريكي بريان بوروس في المركز الخامس

الفرنسي انطونيو ديسيرت في المركز السادس

وكانت مصر استطاعت الفوز بذهبية الاسكيت في البطولة والتي احرزها عزمي محيلبة، ليرتفع رصيد الميداليات المصرية الي ميدالية ذهبية وميدالية برونزية.

وتتكون البعثة المصرية من “ماجي عشماوي- يوسف عاشور – مصطفي حمدي – محمد حسام فؤاد – طلعت ماضي – ياسين ماضي – عبد العزيز محيلبه – عزمي محيلبه – سحر طلعت – احمد زاهر”.