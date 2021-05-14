رفض أسطورة ماميلودي صنداونز روجر فيوتمبا السكوت على تصريح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الذي أشار خلاله بأن فريقه السابق كان عملاقًا مثل الوحش قبل رحيله لقيادة سفينة الأهلي.

وتوج موسيماني مع صن داونز بخمس بطولات دوري ولقبين كأس ولقب أبطال إفريقيا وسوبر إفريقي.

ويستضيف ستاد السلام غدا السبت موقعة الأهلي ضد صن داونز ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021.

وقال فيوتمبا في تصريحات لموقع (سوكرلادوما) اليوم الجمعة:" لا أعتقد ما قاله موسيماني صحيح، صن داونز فريق عملاق ووحش قبل قيادته للفريق ولا يزال كذلك بعد رحيله".

وأضاف:" صن داونز قبل موسيماني كان فريقًا جيدًا وحتى الآن الفريق يقدم مستوى مميز بعد رحيله للأهلي".

وأكمل:" بيتسو يدرب فريقًا كبيرًا الآن وستكون مباراة صعبة للغاية، يلعبون نفس النوع من كرة القدم هذه الفرق حاليًا هي أفضل الفرق في إفريقيا".

وتابع:" المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وموسيماني سيخوض اللقاء تحت ضغط هائل لإثبات نفسه".

وأتم:""هذه المباراة مهمة لموسيماني بالنسبة له إذا نظرت إلى طموحات الأهلي ستخبرك أن مهمته على المحك إذا خسر ، أعتقد أنه قد يفقد وظيفته عندما تقوم بتدريبهم يجب أن افهم انه في هذا الفريق اذا خسرت امام منافسه في بطولة كبيرة ، فقد تفقد وظيفتك".