شرطي عربي يعلن انسحابه من قوات الأمن الإسرائيلية وانضمامه للنضال الشعبي

أعلن رجل الأمن موسى زبيدات انسحابه من الشرطة الإسرائيلية والانخراط في "النضال الشعبي العربي"، ليكون أول شرطي عربي يقدم على هذه الخطوة.



وجاءت خطوة زبيدات على خلفية أعمال الشغب والاحتكاكات المتواصلة منذ مطلع الأسبوع الجاري في عدد من المدن الإسرائيلية بين السكان اليهود والعرب، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.



ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ.