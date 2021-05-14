 السعودية تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته - بوابة الشروق
الجمعة 14 مايو 2021 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

السعودية تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 5:09 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 5:09 م
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا، بنظيره الفلسطيني رياض المالكي، بشأن موقف المملكة من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وأكد بن فرحان خلال الاتصال إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك