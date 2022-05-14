



يبدأ رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، غدًا الأحد، في زيارة إلى تركيا، تدوم لثلاثة أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.



وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: «بدعوة من أرجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، يشرع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، غدا الأحد، في زيارة إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام».



وأضاف البيان: «سيكون لتبون، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك».