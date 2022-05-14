لاجئون أوكرانيون يشكرون بريطانيا: نشعر بالأمان

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قالت عائلات أوكرانية، تمت استضافتها في بريطانيا عبر نظامين للاجئين، إنهم يشعرون بالأمان وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينج ستريت.

واستقبل رئيس الوزراء مجموعة من 10 لاجئين في مقره الرسمي في وسط لندن.

ووصل بعض اللاجئين بالمجموعة عبر «نظام منازل لأوكرانيا»، ووصل آخرون عبر «نظام عائلة أوكرانيا»، وقد وضعت الحكومة البريطانية النظامين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحدثت ناتاليا كوجوت (40 عاما) لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) وقالت إن عائلتها تشعر بأنها في أمان، وهي ممتنة لجونسون للدعم الذي قدمه لأوكرانيا.

وقالت كوجوت إنها فرت من كييف مع والدتها (64 عاما) وابنتها ميليسا (11 عاما) وابنها اكيم (18 عاما) ووصلوا إلى بريطانيا يوم 5 مارس الماضي.

وتم استقبال العائلة من جانب امرأة مسنة تعيش في منزل كبير في برمنجهام.