قبرص تعرب عن قلقها من أن تضر العقوبات الروسية باقتصادات الاتحاد الأوروبي

قالت الحكومة القبرصية إنها تؤيد فرض مزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي على روسيا ولكن ليس تنفيذ إجراءات تشكل "عقوبات ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".



وتحدثت قبرص، على غرار مالطا واليونان، علنا ضد فرض حظر على نقل النفط الروسي إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبى ، وتخشى تلك الدول أن تؤثر مثل هذه الخطوة سلبا على شركات الشحن التابعة لها.



وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن قبرص "أعربت بالفعل عن بعض المخاوف" بشأن حزمة العقوبات السادسة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وأضاف: "ما قلناه هو أن العقوبات يجب أن تكون مستهدفة".



وأضاف أنه إذا كانت العقوبات تستهدف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بدلا من الطرف المعتدي ، فسيتم اتخاذ إجراء وفقا لذلك. وردا على سؤال عما إذا كانت قبرص ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد العقوبات، كان أناستاسيادس مراوغا. وقال: "لا يوجد شيء من هذا القبيل. لكن من الممكن ألا ننفذ بعض الإجراءات المقترحة".



ويعاني الاقتصاد القبرصي بالفعل بشكل كبير من العقوبات المفروضة على روسيا، ولاسيما حظر الطائرات الروسية من الاتحاد الأوروبي، حيث يمثل الروس حوالي ربع إجمالي السياح في البلاد، وقد يكلف غيابهم ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص، حسبما قال وزير المالية كونستانتينوس بيتريديس في أوائل أبريل.