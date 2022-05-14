بوتين يهنئ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة سبوتنيك، نقلًا عن بيان صادر عن الرئاسة الروسية «الكرملين».

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبايعته للشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات.

وقال الشيخ بن راشد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.. محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا.. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا .. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله».