أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بإسطنبول

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بإحدى مراكز الاقتراع بإسطنبول، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر حشابها الرسمي على موقع التدوبنات القصيرة "تويتر".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء تركيا، صباح اليوم الأحد، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحاسمة التي ستقرر الاتجاه المستقبلي للدولة التي تمتد عبر أوروبا وآسيا.

ويحق لما يقرب من 61 مليون شخص التصويت في الانتخابات، بما في ذلك ما يقرب من 5 ملايين ناخب لأول مرة، وصوت الأتراك في الخارج بالفعل.

ويراقب التصويت، الذي يعتبر الأكثر أهمية بعد عقدين من حكم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن كثب من الخارج، حيث تم إرسال العديد من المراقبين الأجانب بالفعل إلى تركيا.

ويتنافس المرشح المشترك للمعارضة وزعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني كمال كليتشدار أوغلو، ضد الرجل الإسلامي المحافظ القوي أردوغان، ويخوض السباق منافس معارض أصغر هو سنان أوغان.

وكان كليتشدار أوغلو، يتفوق بفارق قليل عن أردوغان، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تصويت اليوم الأحد، سينتج عنه فائز واضح بأكثر من 50% من الأصوات أو ما إذا كان سيتجه إلى جولة ثانية في 28 مايو.

ويأتي التصويت، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها تركيا منذ عقدين والزلازل المدمرة الذي ضرب شرقي البلاد في فبراير الماضي.