 البنك المركزي الأفغاني: وصول حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليون دولار إلى كابول - بوابة الشروق
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البنك المركزي الأفغاني: وصول حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليون دولار إلى كابول

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 4:06 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 4:06 م

أعلن البنك المركزي الأفغاني، اليوم الأحد، أن حزمة نقدية جديدة، بقيمة 40 مليون دولار وصلت إلى كابول، مشيرا إلى أنها الشحنة النقدية الثانية التي تحصل عليها كابول في أقل من 4 أيام.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن البنك أعلن ذلك الخميس الماضي، مشيرا إلى أن الحزمة النقدية هي جزء من مساعدات إنسانية للأمم المتحدة، وصلت إلى كابول، وتم إيداعها في بنك تجاري خاص.

ويشار إلى أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، تجاوزت المساعدات النقدية، التي تم شحنها إلى أفغانستان مليوني دولار.

ورحب البنك المركزي الأفغاني، بالشحنة كجزء من مساعدات نقدية أممية، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل أكبر في شتى المجالات.

ولطالما كانت طريقة إنفاق هذه الأموال محل نقاش ومنعت الدول المانحة، لاسيما الولايات المتحدة، التحقيق في استخدام هذه الأموال.


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