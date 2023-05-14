يرى سامي قمصان المدرب العام لنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر لم يحسم تأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، رغم انتصاره الكبير أمام الترجي التونسي.

وكان فريق الترجي قد خسر أمام نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس يوم الجمعة الماضية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية: «غياب الجماهير من العوامل التي أثرت على لاعبي الترجي وساعدتنا في تحقيق الانتصار، وبالتأكيد الحضور الجماهير يعطي المنافس المزيد من القوة».

وأضاف: «لم نحسم تأهلنا بعد إلى المباراة النهائية، ونأمل أن ننجح في تكرار الانتصار في مباراة الإياب بالقاهرة، وهناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا لأننا نعرف أن جماهير الأهلي لاتشبع من البطولات».

وبسؤاله عن المنافس الذي يُفضل مواجهته حال التأهل لنهائي دوري الأبطال، قال: «لا أهتم بمن يتأهل من الوداد أو صن داونز، نحن نتمنى التوفيق لجميع الفرق».

وتابع: « ما يتردد عن تأهل فريقنا بالحظ إلى نصف النهائي، أقول أنه لا يوجد شيْ يدعى الحظ، النجاح في كرة القدم يأتي نتيجة للاجتهاد، والحظ لا يقف إلا مع من يستحقه».

وأتم: «إذا نجحنا في التتويج باللقب ستكون البطولة الأعلى بالنسبة لنا، بعد الظروف الصعبة التي مررنا بها في البدايات وتأهلنا بصعوبة من دور المجموعات».