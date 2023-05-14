وزير التموين: توريد ما يزيد على 2 مليون طن قمح حتى اللحظة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معدل توريد القمح هذا العام، أعلى مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى تخطي التوريد 2 مليون طن حتى اللحظة.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات احتفالية بدء موسم حصاد القمح في شرق العوينات، صباح الأحد، أن الوزارة تستهدف الحصول على 4 ملايين طن قمح هذا العام، لافتًا إلى تدبير 21 مليار جنيه لدفع المستحقات اللازمة للفلاحين والمزارعين.

وأشار إلى صرف 18 مليار جنيه للمزارعين، موضحًا أن وزارة المالية تدعم التموين بالأموال مرتين كل أسبوع.

وأكمل: «لو وصلنا إلى 4 ملايين طن قمح، فهذا يعني تدبير 40 مليار جنيه، وكله يخدم على دعم رغيف الخبز الذي ما زال متاحا للمواطن بـ5 قروش».

وأكد التزام الوزارة والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة، بسداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، معقبًا: «الأمر يشعر المزارع بالحصول على حقه في أقرب وقت».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في شرق العوينات، إذ تشهد مصر جهودًا كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان، وخلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى 2012 تم زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم زراعة 110 آلاف فدان، وخلال عام 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024؛ حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.