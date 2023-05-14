نقيب الزراعيين: لولا شبكة الطرق الجديدة لاستحال تنفيذ مشروعات قومية كثيرة

شدد سيد خليفة نقيب الزراعيين، على أهمية شبكة الطرق الجديدة والبنية التحتية في تسهيل إنجاز كل المشروعات القومية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، إنه لولا وجود هذه الشبكة لاستحال تنفيذ مشروعات مثل شرق العوينات أو مستقبل مصر أو دلّة وغيرها من المشروعات.



وأشار إلى أنّ شبكة الطرق الجديدة قادت إلى الوصول للأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي، مؤكدا أهمية مشروعات المياه والكهرباء لتنفيذ هذه المشروعات.



وتابع: "فيه كلام كتير بيتقال عن أولويات المشروعات.. الرئيس طول الوقت بيرد على التساؤلات دي.. من غير ما يبقى عندنا طريق كنا هنوصل إزاي للمناطق دي.. من غير شبكة الكهرباء كنا هسنتصلح الأراضي إزاي".



ولفت إلى أن هناك ترابطا في المشروعات التي تنفذها الدولة، بمعنى أن المشروعات الزراعية ترتبط أيضا بمشروعات النقل والكهرباء، لتكون الشبكة مترابطة ومتشابكة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد في وقت سابق من اليوم الأحد، افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وشهد كذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح موسم حصاد القمح.