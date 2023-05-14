قالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إن طلاب الشهادة الإعدادية، سيؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 15 مايو الجاري.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 13 ألفا و795 طالبا وطالبة، ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالبا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام، إلى أن تعليم بورسعيد قد أستعد مسبقا بتجهيز 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة؛ لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأضافت أن طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد يؤدون الامتحانات التي ستستمر حتى يوم الإثنين الموافق 22 مايو الجاري، بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن للعام الثاني على التوالي.