سبيزيا يباغت ميلان بثنائية وينعش آماله في البقاء بالدوري الإيطالي

أنعش فريق سبيزيا آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا بفوزه الثمين 2 / صفر على ميلان مساء السبت في المرحلة الـ35 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز انتر مسلان على ساسولو 4 / 2 وساليرنتانا على أتالانتا 1 / صفر.

واستعاد سبيزيا نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في آخر 8 مباريات سابقة بالدوري الإيطالي، وحقق فوزا ثمينا للغاية على ميلان، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف خلف فيرونا.

وتجمد رصيد ميلان عند 61 نقطة في المركز الخامس بفارق خمس نقاط خلف جاره ومنافسه التقليدي انتر ميلان، لتتضاءل فرص ميلان في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما حتى قبل ربع ساعة فقط من نهاية اللقاء؛ حيث سجل بريميسلاف فيسنفسكي وسلفاتور اسبوزيتو هدفي سبيزيا في الدقيقتين 75 و85، لتكون الهزيمة الأولى لميلان في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

وقدم ميلان عرضا هزيلا للغاية في مباراة اليوم بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام انتر ميلان يوم الأربعاء الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتصدى القائم لتسديدة مبكرة من ساندرو تونالي لاعب ميلان في الدقيقة السابعة من المباراة، وفشل ميلان في التغلب على الدفاع المتزن من سبيزيا على مدار الشوط الأول.

وكاد سبيزيا يهز الشباك مبكرا في الشوط الثاني، ولكن تسديدة مهدي بوربيعة ذهبت فوق العارضة، فيما سدد إبراهيم دياز لاعب ميلان كرة في القائم.

واستغل سبيزيا فشل ميلان في هز الشبك على مدار فترة طويلة في اللقاء، وحسم المباراة في الربع ساعة الأخير.

وواصل انتر مسلسل انتصاراته المتتالية، وتغلب على ساسولو 4 / 2 ليكون الفوز الخامس له على التوالي في المسابقة.

وأنهى انتر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 41، ثم عزز الفريق تقدمه بهدفين آخرين في الشوط الثاني سجلهما روان تريسولدي لاعب ساسولو عن طريق الخطأ بمرمى فريقه في الدقيقة 56 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 58.

وأحرز ماتيوس هنريك ودافيد فراتسي هدف ساسولو في الدقيقتين 63 و77، قبل أن يسجل لوكاكو الهدف الثاني له والرابع لانتر في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

وقطع ساليرنتانا خطوة مهمة على طريق البقاء في دوري الدرجة الأولى، وانتزع فوزا مهما 1 / صفر على أتالانتا.

ورفع ساليرنتانا رصيده إلى 38 نقطة بعدما حقق الفوز الأول له في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد أتالانتا عند 58 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، والتي شهدت هدف الفوز لساليرنتانا.