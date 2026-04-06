القناة 12 العبرية: أضرار بـ27 منطقة وسط إسرائيل بسبب شظايا صاروخ إيراني

قالت القناة 12 العبرية، إن صاروخًا عنقوديًا أُطلق من إيران اليوم الاثنين، تسبب في أضرار بـ27 منطقة وسط إسرائيل.

وأضافت في تقرير عبر موقعها الرسمي، أن فرق الإنقاذ تلقت بلاغات عن وقوع أضرار في مناطق: رامات غان وبيتاح تكفا وتل أبيب.

ونوهت أن رامات غان هي المنطقة الأكثر تضررًا، حيث أصيب شخص بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا الصاروخ.

وقبل قليل، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ومستوطنات شمال الضفة، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أطلقت إيران صاروخًا عنقوديًا على تل أبيب، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات.

وفي وقت سابق، اندلعت حرائق في مناطق عدة في شمال ووسط إسرائيل وتم تسجيل أضرار مادية جسيمة، إثر 3 موجات صاروخية متتالية شنتها إيران صباح اليوم على إسرائيل.

وأظهرت المقاطع المصورة، صواريخ انشطارية في سماء حيفا، كما أظهرت الفيديوهات لحظة سقوط الصواريخ في أكثر من مكان.

بدورها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رؤوسا متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة على تل أبيب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان إنه رصد رشقات صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه لا يسمح بمغادرة الملاجئ إلا بعد تلقي تعليمات واضحة.